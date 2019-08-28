استقالة النائبة رابحة بن حسين من مشروع تونس

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- اعلنت النائبة رابحة بن حسين اليوم الاربعاء 28 اوت 2019، عن استقالتها من حركة مشروع تونس .واكتفت بن حسين باعلان الاستقالة على صفحتها بموقع فايسبوك دون أن تعلن عن اسبابها.وتُعد هذه الاستقالة الثالثة في حزب المشروع بعد استقالة النائبة نادية زنقر ووطفة بلعيد.