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استقالة النائبة رابحة بن حسين من مشروع تونس

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - اعلنت النائبة رابحة بن حسين اليوم الاربعاء 28 اوت 2019، عن استقالتها من حركة مشروع تونس .
واكتفت بن حسين باعلان الاستقالة على صفحتها بموقع فايسبوك دون أن تعلن عن اسبابها.
وتُعد هذه الاستقالة الثالثة في حزب المشروع بعد استقالة النائبة نادية زنقر ووطفة بلعيد.



  
  
     
  
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