حمة الهمامي على قناة نسمة: استقلالية القضاء خرافة وأنا نعرف البير وغطاه

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- شكّك الاربعاء 28 أوت، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في استقلالية القضاء وقال "برشا ناس نحب نقلّهم يعيشكم معايا أنا ما يتحدّثوش على استقلالية القضاء".وتابع خلال استضافته على قناة نسمة "راني نعرف البير وغطاه وانا من عام 70 من قاضي لقاضي ومن بوليس لبوليس والخرافة متاع القضاء مستقل ما تحكيوهاليش".وشدّد الهمامي على وجود اخلالات اجرائية في عملية ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي معتبرا أن هناك قضاء بسرعتين لا يطبّق على الجميع بنفس الطريقة.