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أحمد قعلول: حركة النهضة أمورها في ''المورو'' ومرشحنا الأحسن في تونس

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة أحمد قعلول الثلاثاء 27 أوت أن مرشح الحركة للرئاسية عبد الفتاح مورو من أحسن الشخصيات العامة في تونس.

وأضاف أحمد قعلول في حوار على اذاعة كاب أف أم " نطمح الى الفوز بالاستحقاقات الانتخابية القادمة"، مضيفا " نحن متعدون لخوض غمار الحملة الانتخابية الرئاسية".
وتابع أحمد قعلول " حركة النهضة أمورها في "المورو".



  
  
     
  
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