في باردو ..مروّج مخدرات ورفاقه يعتدون بالعنف على اعوان امن ويحاولون قتل احدهم . ويهشمون السيارة الأمنية ..

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- تعرض أول أمس عون امن بفرقة الشرطة العدلية بباردو إلى محاولة قتل أثناء قيامه بمهامه بالجهة ...و تتمثل صورة الواقعة أنه و أثناء إستقاف الدورية بحي حشاد لنفر معروف بنشاطه و سوابقه في تجارة المخدرات أين تم الإشتباه به بعد أن بانت على ملامحه الريبة وأثناء تفتيشه بالسيارة الإدارية تمت مهاجمتهم من طرف أخ المظنون فيه و مجموعة من أصدقائه أين تم الإعتداء على عون الأمن من الخلف بآلة صلبة في محاولة واضحة لقتله رفقة زميله..ثم قاموا بمساعدة المظنون فيه الرئيسي على الفرار بعد أن قاموا بتهشيم سيارة الدورية بمختلف الآلات الحادة و الصلبةو قد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من القبض على المظنون فيه الرئيسي و اثنين من رفاقه بعد أن قام خلال البحث بالإعتراف بكل جرائمه و الإدلاء بهويات شركائهفي حين تم إدراج أخيه و نفرين اخرين بالتفتيش...