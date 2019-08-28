ناجي جلول: لدي قناعة باني سأصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي ناجي جلول في مداخلة على قناة التاسعة انه مقتنع شديد الاقتناع بانه سيصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية.وأضاف ناجي جلول " ترشحي جدي ولو اني لا املك قناعة باني ساصل الى الدور الثاني لما قررت الترشح متابعا " لدي قناعة وقناعاتي وتحدياتي لا تخيب دائما".وتابع ناجي جلول " اريد الانتصار في الانتخابات الرئتسية والعمل على خدمة تونس".