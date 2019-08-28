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ناجي جلول: لدي قناعة باني سأصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي ناجي جلول في مداخلة على قناة التاسعة انه مقتنع شديد الاقتناع بانه سيصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ناجي جلول " ترشحي جدي ولو اني لا املك قناعة باني ساصل الى الدور الثاني لما قررت الترشح متابعا " لدي قناعة وقناعاتي وتحدياتي لا تخيب دائما".
وتابع ناجي جلول " اريد الانتصار في الانتخابات الرئتسية والعمل على خدمة تونس".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188072

Bannour  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 10h 54m |           
تلقى الإجابة عند لسعد اليعقوبي



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