ناجي جلول: لدي قناعة باني سأصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي ناجي جلول في مداخلة على قناة التاسعة انه مقتنع شديد الاقتناع بانه سيصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ناجي جلول " ترشحي جدي ولو اني لا املك قناعة باني ساصل الى الدور الثاني لما قررت الترشح متابعا " لدي قناعة وقناعاتي وتحدياتي لا تخيب دائما".
وتابع ناجي جلول " اريد الانتصار في الانتخابات الرئتسية والعمل على خدمة تونس".
وأضاف ناجي جلول " ترشحي جدي ولو اني لا املك قناعة باني ساصل الى الدور الثاني لما قررت الترشح متابعا " لدي قناعة وقناعاتي وتحدياتي لا تخيب دائما".
وتابع ناجي جلول " اريد الانتصار في الانتخابات الرئتسية والعمل على خدمة تونس".
1 de 1 commentaires pour l'article 188072
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
- Hier 17:07 وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس
- Hier 16:11 ا سي يوسف ، يزي مالحروبات ، راك تعبت ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
26°
|27°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-23
|30°-25
|31°-25
|28°-23
|30°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 90 067) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 046) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 245) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 668) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 990) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 700) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 52 313) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 767) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 725) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 628) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 264) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 000) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 704) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 777) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 298) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 936) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 899) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 396) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 674) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 291) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:bannour (Tunisia )
Sur: ناجي جلول: لدي قناعة باني سأصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية