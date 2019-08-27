وزارة الصحة: قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية باجة

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية باجة المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة:- التسريع باستكمال أشغال إحداث المستشفى المحلي بتبرسق.- توفير الاعتمادات الخاصة بتأهيل قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب (Qualification des blocs opératoires).- التسريع باستكمال أشغال القسط الثالث للمستشفى الجهوي بمجاز الباب.- الانطلاق في إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع تجديد المصاعد الكهربائية بالمستشفى الجهوي بباجة.- دعم مقترح إدراج مشروع إحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلّي بنفزة بالمخطّط التنموي المقبل.- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 4 بكل من معتمدية قبلاّط ومعتمدية عمدون.- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 2 باجة المستقبل بمعتمدية باجة الشمالية ومقطع حديد بمعتمدية نفزة.- إعداد دراسة لإحداث قطب نموذجي إداري للصحة بولاية باجة يشمل المقرات الإدارية على غرار الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية والمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي.- إرساء منظومة الطب عن بعد "Télé-radiologie" بالمستشفى الجهوي بباجة وربطه بالمستشفى الجامعي "عبد الرحمان مامي" بأريانة موفّى سبتمبر 2019.- إقرار ولاية باجة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.- تدعيم الجهة الصحية بباجة بالموارد البشرية.- الانطلاق في الإجراءات الخاصة بالدراسات لإحداث المستشفى الجامعي متعدد الاختصاصات بالجهة الصحية بباجة.