وزارة الصحة: قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية باجة

Mardi 27 Août 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية باجة المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة:
- التسريع باستكمال أشغال إحداث المستشفى المحلي بتبرسق.
- توفير الاعتمادات الخاصة بتأهيل قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب (Qualification des blocs opératoires).
- التسريع باستكمال أشغال القسط الثالث للمستشفى الجهوي بمجاز الباب.
- الانطلاق في إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع تجديد المصاعد الكهربائية بالمستشفى الجهوي بباجة.
- دعم مقترح إدراج مشروع إحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلّي بنفزة بالمخطّط التنموي المقبل.
- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 4 بكل من معتمدية قبلاّط ومعتمدية عمدون.
- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 2 باجة المستقبل بمعتمدية باجة الشمالية ومقطع حديد بمعتمدية نفزة.
- إعداد دراسة لإحداث قطب نموذجي إداري للصحة بولاية باجة يشمل المقرات الإدارية على غرار الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية والمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي.
- إرساء منظومة الطب عن بعد "Télé-radiologie" بالمستشفى الجهوي بباجة وربطه بالمستشفى الجامعي "عبد الرحمان مامي" بأريانة موفّى سبتمبر 2019.
- إقرار ولاية باجة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.
- تدعيم الجهة الصحية بباجة بالموارد البشرية.
- الانطلاق في الإجراءات الخاصة بالدراسات لإحداث المستشفى الجامعي متعدد الاختصاصات بالجهة الصحية بباجة.
- التسريع باستكمال أشغال إحداث المستشفى المحلي بتبرسق.
- توفير الاعتمادات الخاصة بتأهيل قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب (Qualification des blocs opératoires).
- التسريع باستكمال أشغال القسط الثالث للمستشفى الجهوي بمجاز الباب.
- الانطلاق في إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع تجديد المصاعد الكهربائية بالمستشفى الجهوي بباجة.
- دعم مقترح إدراج مشروع إحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلّي بنفزة بالمخطّط التنموي المقبل.
- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 4 بكل من معتمدية قبلاّط ومعتمدية عمدون.
- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 2 باجة المستقبل بمعتمدية باجة الشمالية ومقطع حديد بمعتمدية نفزة.
- إعداد دراسة لإحداث قطب نموذجي إداري للصحة بولاية باجة يشمل المقرات الإدارية على غرار الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية والمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي.
- إرساء منظومة الطب عن بعد "Télé-radiologie" بالمستشفى الجهوي بباجة وربطه بالمستشفى الجامعي "عبد الرحمان مامي" بأريانة موفّى سبتمبر 2019.
- إقرار ولاية باجة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.
- تدعيم الجهة الصحية بباجة بالموارد البشرية.
- الانطلاق في الإجراءات الخاصة بالدراسات لإحداث المستشفى الجامعي متعدد الاختصاصات بالجهة الصحية بباجة.
En continu
- 10:19 DURA LEX SED LEX
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|18:57
|16:02
|12:28
|05:46
|04:14
|
31°
|31°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-29
|36°-24
|30°-25
|30°-25
|27°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 027) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 80 740) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 219) كلات بعضها ..
( 69 382) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 67 121) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 652) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 975) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 073) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 49 409) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 48 745) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 702) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 612) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 257) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 991) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 623) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 759) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 286) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 925) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 805) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 391) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
Par:Sly (Tunisia )
Sur: الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج'' بعد رفض بن عكاشة اعلامه مسبقا بالأسئلة وحذف احدى الفقرات