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وزارة الصحة: قرارات هامة للنهوض بالقطاع الصحي بولاية باجة

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية باجة المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة:

- التسريع باستكمال أشغال إحداث المستشفى المحلي بتبرسق.
- توفير الاعتمادات الخاصة بتأهيل قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب (Qualification des blocs opératoires).

- التسريع باستكمال أشغال القسط الثالث للمستشفى الجهوي بمجاز الباب.
- الانطلاق في إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع تجديد المصاعد الكهربائية بالمستشفى الجهوي بباجة.
- دعم مقترح إدراج مشروع إحداث قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلّي بنفزة بالمخطّط التنموي المقبل.
- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 4 بكل من معتمدية قبلاّط ومعتمدية عمدون.
- إحداث مركزين للصحة الأساسية صنف 2 باجة المستقبل بمعتمدية باجة الشمالية ومقطع حديد بمعتمدية نفزة.
- إعداد دراسة لإحداث قطب نموذجي إداري للصحة بولاية باجة يشمل المقرات الإدارية على غرار الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية والمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي.
- إرساء منظومة الطب عن بعد "Télé-radiologie" بالمستشفى الجهوي بباجة وربطه بالمستشفى الجامعي "عبد الرحمان مامي" بأريانة موفّى سبتمبر 2019.
- إقرار ولاية باجة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.
- تدعيم الجهة الصحية بباجة بالموارد البشرية.
- الانطلاق في الإجراءات الخاصة بالدراسات لإحداث المستشفى الجامعي متعدد الاختصاصات بالجهة الصحية بباجة.

  
  
     
  
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