محمد الكيلاني: النهضة وراء إيقاف نبيل القروي و لا أستبعد فوزها برئاستي البرلمان والجمهورية

Mardi 27 Août 2019
باب نات - حمّل الناشط السياسي اليساري محمد الكيلاني حركة النهضة مسؤولية ايقاف المترشح الرئاسي نبيل القروي وارباك العملية الانتخابية المرتقبة.
وقال محمد الكيلاني في حوار على قناة نسمة " النهضة تضع نصب عينها رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان القادم لذلك فهي انطلقت في تصفية خصومها السياسيين"، مضيفا " الأحزاب الحاكمة تهيأ الظروف لعملية السطو على السلطة".
وتابع محمد الكيلاني " لا أستبعد فوز النهضة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ".
وقال محمد الكيلاني في حوار على قناة نسمة " النهضة تضع نصب عينها رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان القادم لذلك فهي انطلقت في تصفية خصومها السياسيين"، مضيفا " الأحزاب الحاكمة تهيأ الظروف لعملية السطو على السلطة".
وتابع محمد الكيلاني " لا أستبعد فوز النهضة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ".
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