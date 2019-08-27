محمد الكيلاني: النهضة وراء إيقاف نبيل القروي و لا أستبعد فوزها برئاستي البرلمان والجمهورية

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- حمّل الناشط السياسي اليساري محمد الكيلاني حركة النهضة مسؤولية ايقاف المترشح الرئاسي نبيل القروي وارباك العملية الانتخابية المرتقبة.وقال محمد الكيلاني في حوار على قناة نسمة " النهضة تضع نصب عينها رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان القادم لذلك فهي انطلقت في تصفية خصومها السياسيين"، مضيفا " الأحزاب الحاكمة تهيأ الظروف لعملية السطو على السلطة".وتابع محمد الكيلاني " لا أستبعد فوز النهضة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ".