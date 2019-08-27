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محمد الكيلاني: النهضة وراء إيقاف نبيل القروي و لا أستبعد فوزها برئاستي البرلمان والجمهورية

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - حمّل الناشط السياسي اليساري محمد الكيلاني حركة النهضة مسؤولية ايقاف المترشح الرئاسي نبيل القروي وارباك العملية الانتخابية المرتقبة.
وقال محمد الكيلاني في حوار على قناة نسمة " النهضة تضع نصب عينها رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان القادم لذلك فهي انطلقت في تصفية خصومها السياسيين"، مضيفا " الأحزاب الحاكمة تهيأ الظروف لعملية السطو على السلطة".
وتابع محمد الكيلاني " لا أستبعد فوز النهضة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ".






  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 188033

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 27 Août 2019 à 14h 55m |           
مزال عايش هذا ؟
غاب علينا منذ الترويكا ... أيّا بشراكم يا جماعة الموسم الجاي فيه امبيونس

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 14h 51m |           
اليسار في تونس فاقد الصواب لا يعرف المنطق
فهذ اليساري يدعي "النهضة تضع نصب عينها رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان" مضيفا احمّل "حركة النهضة مسؤولية ... ارباك العملية الانتخابية المرتقبة "
فكيف تضع نصب اعينها الفوز بالانتخابات وتسعى في نفس الوقت لارباكها؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 14h 28m |           
تونس بلد العجائب والغرائب .هناك قائمة وجوه لا تظهر الا في الحملات الانتخابية ثم تدخل في سبات شتوي مطول الى حين الانتخابات التي تليها .



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