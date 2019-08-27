Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

عبير موسي: نحن حزب الأغلبية الصامتة و إذا فزنا بالرئاسة سنكون معارضين للنهضة إذا فازت في التشريعية حتى لو اقتضى الأمر صداما بين السلطتين

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - أجرت المترشحة للرئاسية عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية DAP
تناقلته عديد المواقع العربية، و قالت موسي أن حزبها هو حزب الأغلبية الصامتة.

و عن التحالفات الممكنة و العلاقات الشائكة مع حركة النهضة قالت موسي حركة النهضة الإسلامية مسؤولة سياسيا على تفشي العنف وأنشطة الجماعات المتشددة والرايات السوداء والاغتيالات وحادثة اقتحام السفارة الأمريكية في 2012، وفرار زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبو عياض إلى خارج البلاد، هذا أمر ثابت وليس من باب الادعاء، حصل كل هذا في زمن حكومة الترويكا (التحالف الثلاثي)، التاريخ يقول هذا والمسؤولية السياسية ثابتة".


وتضيف في شرح موقف الحزب: "نتحدث الآن عن المسؤولية القانونية وأن يتعهد القضاء بهذه الملفات، عندها سنعرف من ساهم ومن هندس ومن سهل، هذا جزء من برنامجنا، سنسعى لإبعاد كل الضغوطات التي تمارس على القضاء حتى يقوم بواجبه".


وبشأن التحالفات الممكنة للحزب الدستوري مستقبلا، توضح موسي: "نريد اليوم مشهدا سياسيا وطنيا، لا يجب أن تكون للتنظيمات السياسية أي ارتباطات خارجية ولا يجب عليها أن تخدم أي أجندات دولية، إذا لم نفلح في حصد الأغلبية فإننا منفتحون على قوى سياسية مدنية وسطية تشاركنا في رؤيتنا من أجل حكومة ائتلافية تكون خالية من الإخوان".
وتتابع موسي: "هناك من تعهد بهذا وعليه أن يبرهن على التزامه بعد صدور نتائج الانتخابات، إذا كان تكوين الحكومة غير ممكن من دون الإخوان، فإننا سنكون في المعارضة، لن يكون هناك أي توافق حتى في حال حصول النهضة على الأغلبية في البرلمان وفزنا بالرئاسية".
ومع أن هذه الفرضية يمكن أن تؤدي إلى صدام بين السلطتين وإلى شلل سياسي، فإن عبير موسي تبدي تشددا في مسألة التعاون مع الإسلاميين، وتضيف: "لن يتم إجبارنا على دخول أي توافق مع أي كان، سنطبق القانون فقط، وسيكون هذا بمثابة اختبار أيضا للقوى المدنية".

  
  
     
  
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Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 13h 27m |           
اتمنى ان تكون هذه الانتخابات اخر فصول احتضار بقايا المنظومة القديمة واندحار فكرها المتعفن و مافيتها الى مزبلة التاريخ بدون رجعة...

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 12h 52m |           
ياخي شبيها هايجة ؟؟؟

Lechef  ()  |Mardi 27 Août 2019 à 12h 51m |           
Ce qui compte pour cette femme même si je soutiens pas toutes ses thèses C'est qu'elle est directe , franche et très clair . Elle n'a rien à cacher contrairement à la majorité des partis y compris Nahdha !



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