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زياد الهاني: صمت الدولة على عربدة نقابات البريد وقناة نسمة جريمة في حق المواطن

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - انتقد الاعلامي زياد الهاني الثلاثاء 27 أوت الفوضى والعربدة التي تقودها عديد الجهات في البلاد من اضراب عمال البريد الى توظيف القضاء الى المشهد التلفزي خاصا بالذكر قناة نسمة، مستغربا صمت الحكومة عما يجري.

وقال زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " ما يقوم به نقابيو البريد من عربدة وتنكيل بالمواطنين ودوس على القانون، جريمة في حق الوطن"، منتقدا عجز الحكومة عن مواجهة الفوضى في البلاد.
وتابع زياد الهاني " ما تقوم به قناة نسمة التلفزية من فتنة وحملات تضليل ودعاية سياسية مقرفة في ظل العجز عن وضع حد لعربدتها، جريمة في حق الوطنّ.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188020

Sly  (Tunisia)  |Mardi 27 Août 2019 à 12h 55m |           
الفرخ هذا متاع نسمة شبع مكرونة



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