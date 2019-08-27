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المنجي الرحوي: قمت برهن منزلي بمبلغ 50 الف دينار لتمويل حملتي الانتخابية

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
باب نات - كشف المرشح الرئاسي المنجي الرحوي في حوار على قناة التاسعة انه قام برهن منزله لكي يحصل على 50 الف دينار لتمويل حملته الرئاسية.
واضاف الرحوي " اريد من الترشح للرئاسية خدمة البلاد والعمل على تسوية عديد الملفات العالقة خاصة ملف الجهاز السري وملف الاغتيالات والتسفير الى بؤر التوتر.
واكد المنجي الرحوي انه لن يكتفي بالانتقاد فقط وانه سيعمل على المشاركة في الحكم وذلك لمواجهة التحديات.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188017

Portugal  (Portugal)  |Mardi 27 Août 2019 à 12h 21m |           
بعد حلانو للدوسيات هاذم يعم الخير والوئام 🤯
يحطوه مدير شركة يسرقها ويفلسها



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