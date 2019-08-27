المنجي الرحوي: قمت برهن منزلي بمبلغ 50 الف دينار لتمويل حملتي الانتخابية

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- كشف المرشح الرئاسي المنجي الرحوي في حوار على قناة التاسعة انه قام برهن منزله لكي يحصل على 50 الف دينار لتمويل حملته الرئاسية.واضاف الرحوي " اريد من الترشح للرئاسية خدمة البلاد والعمل على تسوية عديد الملفات العالقة خاصة ملف الجهاز السري وملف الاغتيالات والتسفير الى بؤر التوتر.واكد المنجي الرحوي انه لن يكتفي بالانتقاد فقط وانه سيعمل على المشاركة في الحكم وذلك لمواجهة التحديات.