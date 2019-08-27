الالعاب المتوسطية الشاطئية Patras 2019 : ثلاثة ميداليات فضية لتونس

Mardi 27 Août 2019
باب نات - تحصلت تونس صباح اليوم على 3 ميداليات فضية في الالعاب المتوسطية الشاطئية بمدينة باتراس اليونانية .
واهدانا الميداليات:
خليل المنصوري تجديف فردي
سهر مومني وسارة زمالي تجديف زوجي سيدات
غيث القادري و ضياء الدين الزغلامي تجديف زوجي رجال
كما تحصل السباح يوسف النفاتي على الميدالية البرنزية في مسابقة 100 متر سباجة بالزعانف.
وتشارك تونس في الالعاب المتوسطية الشاطئية بمدينة باتراس اليونانية من 25 الى 31 اوت الجاري. ببعثة تظم 67 رياضيا في 7 رياضات مختلفة ككرة اليد الشاطئية والسباحة والتجدبف وغيرها.
وكان تم إختيار مدينة باتراس اليونانية لإستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب الشاطئية المتوسطية 2019 خلال الإجتماع الدوري لمجلس إتحاد الرياضة المتوسطي الذي عقد في تارغوانا إسبانيا في شهر أكتوبر 2017.
واهدانا الميداليات:
خليل المنصوري تجديف فردي
سهر مومني وسارة زمالي تجديف زوجي سيدات
غيث القادري و ضياء الدين الزغلامي تجديف زوجي رجال
كما تحصل السباح يوسف النفاتي على الميدالية البرنزية في مسابقة 100 متر سباجة بالزعانف.
وتشارك تونس في الالعاب المتوسطية الشاطئية بمدينة باتراس اليونانية من 25 الى 31 اوت الجاري. ببعثة تظم 67 رياضيا في 7 رياضات مختلفة ككرة اليد الشاطئية والسباحة والتجدبف وغيرها.
وكان تم إختيار مدينة باتراس اليونانية لإستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب الشاطئية المتوسطية 2019 خلال الإجتماع الدوري لمجلس إتحاد الرياضة المتوسطي الذي عقد في تارغوانا إسبانيا في شهر أكتوبر 2017.
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