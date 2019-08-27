الالعاب المتوسطية الشاطئية Patras 2019 : ثلاثة ميداليات فضية لتونس

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- تحصلت تونس صباح اليوم على 3 ميداليات فضية في الالعاب المتوسطية الشاطئية بمدينة باتراس اليونانية .خليل المنصوري تجديف فرديسهر مومني وسارة زمالي تجديف زوجي سيداتغيث القادري و ضياء الدين الزغلامي تجديف زوجي رجالكما تحصل السباح يوسف النفاتي على الميدالية البرنزية في مسابقة 100 متر سباجة بالزعانف.وتشارك تونس في الالعاب المتوسطية الشاطئية بمدينة باتراس اليونانية من 25 الى 31 اوت الجاري. ببعثة تظم 67 رياضيا في 7 رياضات مختلفة ككرة اليد الشاطئية والسباحة والتجدبف وغيرها.وكان تم إختيار مدينة باتراس اليونانية لإستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب الشاطئية المتوسطية 2019 خلال الإجتماع الدوري لمجلس إتحاد الرياضة المتوسطي الذي عقد في تارغوانا إسبانيا في شهر أكتوبر 2017.