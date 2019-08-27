حافظ قائد السبسي: املك معلومات استخباراتية عن الجميع

Mardi 27 Août 2019
باب نات - قال الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي انه ينوي التوجه للقضاء لمقاضاة الأشخاص المتسببين في ''التنكيل'' به في مطار تونس قرطاج الدولي.
ونفى في تصريح لجريدة الشارع المغاربي الصادرة اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 ما جاء في رواية الإدارة العامة للديوانة حول وجود معلومات استخباراتية عن تحوزه لأموال طائلة من العملة الصعبة من دولة قطر أين كان متواجدا قبل عودته إلى تونس .
وقال إنّه سينظر مع محاميه في إمكانية رفع قضية ضدّ المسؤولين عن الحادثة "كي لا يتمادوا في مثل هذه التصرفات وكي لا يلفقوا ملفات واهية و تهما مفبركة".
وأكّد حافظ قائد السبسي في المقابل حيازته على معلومات استخباراتية عن الجميع، وفق قوله.
ونفى في تصريح لجريدة الشارع المغاربي الصادرة اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 ما جاء في رواية الإدارة العامة للديوانة حول وجود معلومات استخباراتية عن تحوزه لأموال طائلة من العملة الصعبة من دولة قطر أين كان متواجدا قبل عودته إلى تونس .
وقال إنّه سينظر مع محاميه في إمكانية رفع قضية ضدّ المسؤولين عن الحادثة "كي لا يتمادوا في مثل هذه التصرفات وكي لا يلفقوا ملفات واهية و تهما مفبركة".
وأكّد حافظ قائد السبسي في المقابل حيازته على معلومات استخباراتية عن الجميع، وفق قوله.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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