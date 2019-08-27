الصافي سعيد : كنت على علم بالجنسية الثانية للشاهد لكن لم أكشف ذلك خوفا منه ، و شعار حملتي الإنتخابية هو شعار القذافي

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - أجرى الكاتب الصحفي الصافي سعيد المترشح للرئاسية ،حوارا مطوّلا مع قناة الميادين، تحدث فيه عن برنامجه الإنتخابي، و عن إسم حملته الإنتخابية "نحن لها"، قال سعيد أنها مقولة تنتمي إلى صناع التاريخ الكبار، إذ قالها تشرشيل عندما ربح نصف الحرب العالمية الثانية و قالها كروتشيف في الأمم المتحدة ثم كتبها معمر القذافي على كراس الأمم المتحدة.و اعتبر الصافي سعيد أن السيادة الوطنية هي أولوية برنامجه الإنتخابي، منتقدا تدخل الخارج الذي لعب دورا كبيرا و لازال في تونس قائلا " أول مرة أحضروا رئيس عاجز، فعلاً لا أعرف من أين يخرج ولم يكن يحكم ولا عنده سلطات، وفي المرة الثانية أحضروا لنا رئيس عجوز، الدستور يسمح بالترشّح لأيّاً كان، أقولها للعالم العربي ولتونس لو يأتي أحد إسرائيلي يحمل الجنسية التونسية ويترشّح لتونس ويدعمه نتنياهو وينجح بمواصفات الدستور هذه.و عن الجنسيات المزدوجة قال السعيد بأنه قضّى تسع سنوات منددا بأصحاب الجنسيات المزدوجة الذين يحكمون مؤكدا أن لديه إثباتات حيث قام بالكشف عن بعض الجنسيات، غير أنه لم يكشف عن جنسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي صرّح به مؤخرا، و قال السعيد بأنه لمح لذلك أكثر من مرّة لكنه لم يكشف ذلك لأنه يشعر بالخوف حسب تعبيره لأنهم "يفعلون بك ما لا يفعله حتى الأعداء الأبعدون"و أردف صافي السعيد بأنه سيطالب بفتح جواز كل مترشح للرئاسية، حيث قيل له أنهم يذهبون الى إسرائيل.