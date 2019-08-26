وزير التجهيز: الطريق السيارة صفاقس قابس ستتحسن و أتابع كل المشاريع

Lundi 26 Août 2019
باب نات - متابعة : بولبابه سالم - الوزير الدكتور نور الدين السالمي المعروف بجديته و كفاءته و عمله الميداني حيث يعتبر من الوزراء القلائل الذين زاروا مختلف ولايات الجمهورية رغم قصر المدة التي مسك فيها الوزارة و ذلك للاطلاع على سير المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية و الاسكان و مواكبة الدراسات المعدة للغرض ، و في تصريح لموقع باب نات أكد وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية نور الدين السالمي اجابة عن سؤال حول نقص الخدمات في الطريق السيارة صفاقس قابس أن المشروع سيشهد تركيز محطات للتزود بالوقود و تحسينات اخرى في المستقبل القريب و انه واع بهذه النقائص .
من جهة اخرى أكد الوزير انه يتابع جميع المشاريع و حريص على انجازها في الآجال المحددة لها ،، و قد زار اليوم مشروع محوّل مطار تونس قرطاج الدولي للاطلاع على تقدم سير الأشغال .
من جهة اخرى أكد الوزير انه يتابع جميع المشاريع و حريص على انجازها في الآجال المحددة لها ،، و قد زار اليوم مشروع محوّل مطار تونس قرطاج الدولي للاطلاع على تقدم سير الأشغال .
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Par:essoltan (France )
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