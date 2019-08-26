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وزيرا التجارة والمالية عاجزان عن اطفاء نار أسعار السجائر ؟

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - تشهد أسعار السجائر هذه الأيام ارتفاعا خياليا وسط صمت مريب لوزارة المالية و وزارة التجارة .

وفي مشهد تراجيدي مضحك و مبكي في نفس الوقت أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عزمها مداهمة مخازن السجائر لدى المهربين نهاية الاسبوع الفارط بعد ان اعطتهم مهلة لتهريب بضاعتهم و تخزينها بعيدا عن المراقبة .. وهو بيان رحّب به ''الكناترية'' و حيّوا فيه وزير التجارة على رؤيتة الثاقبة .


هذا الوزير الذي اصبح صاحب صولات و جولات في التوريد العشوائي خلال رمضان الفارط .

وزير فاشل و عاجز عن ضبط مسالك التوزيع و الرقابة الصارمة على أسعار السجائر وتثير سياساته انتقادات عنيفة من جميع المتعاملين معه سواء من داخل الائتلاف الحاكم او المعارضة او اتحاد الفلاحين .

  
  
     
  
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