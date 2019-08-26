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في سيدي بوزيد.. تفكيك شبكة لسرقة السيارات من مختلف ولايات الجمهورية وحجز اكثر من 100محرك

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - اطاح اليوم اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية أثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة بشبكة اجرامية اختصت في سرقة السيارات وخاصة منها رباعية الدفع من مختلف ولايات الجمهورية وتفكيكها الى قطع غيار وقد تمت مداهمة 3 مستودعات وحجز اكثر من 100محرك لانواع مختلفة لعدة سيارات واكسسوارات وعدة سيارات كانت بصدد التفكيك الى قطع غيار واخرى مهربة.....

وقد تم إيقاف 6 انفار على ذمة الابحاث ....


وللاشارة فأن عملية ترصد تلك العصابة دامت لمدة طويلة الى ان تمت الاطاحة بهم متلبسين ....

  
  
     
  
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