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البحري الجلاصي: أتعهّد بإطلاق سراح جميع المساجين والإرهابيين وإلغاء قانون الإرهاب في صورة انتخابي رئيسا

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - افاد المترشح للانتخابات الرئاسية البحري الجلاصي، إن ثروته تقدر بـ20 ألف مليار.
وأضاف الجلاصي، في حوار نشره موقع "تونيسكوب"، أن ثروته كونها من بيع عقارات الأجانب “اليهود والنصارى” وفق قوله، حيث تعرف على محامية أجنبية، تمتلك عدد كبير منها، وقام بالتعامل معها.
وبخصوص حياته الخاصة، قال الجلاصي إنه تزوج زوجته وهي تبلغ من العمر 14 سنة،
وقال الجلاصي " انا محب لله ورسوله، عمري لا تكيفت ولا شربت ولا خذيت قرض وعمرني لا دخلت لقهوة في حياتي”.

وفي حديثه عن منافسه عبد الكريم الزبيدي قال: "غرو بيه يسخف، كلمتين ما يعرفش يركبهم، هو انسان بسيط، وكان يجيب 1 بالمائة نتائج يتسمى حاجة باهية".


وفي تصريح لتونس الرقمية , أكد البحري الجلاصي انه يتعهد بإطلاق سراح جميع المساجين والإرهابيين وإلغاء قانون الإرهاب في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية.
وأكد الجلاصي أنه لايوجد إرهاب في تونس وانما هو مجرد تلفيق للقضايا ضد أبناء الشعب.

  
  
     
  
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