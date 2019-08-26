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ليلي الهمامي تدخل في إضراب جوع وحشي جراء حرق منزلها و سرقة مستنداتها

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - نشرت المترشحة للانتخابات الرئاسية نسخة 2014 ليلى الهمامي الاثنين 26 أوت شريط فيديو يظهر تعرض منزلها للحرق بالكامل وفقدانها لمستندات ووثائق.
وقالت ليلى الهمامي أنها ستدخل في اضراب جوع وحشي حتى يتم التعرف على الجاني.
ولم تستبعد ليلى الهمامي أن تكون الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية.


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2 de 2 commentaires pour l'article 187963

Lechef  ()  |Lundi 26 Août 2019 à 14h 12m |           
Cette dame est une citoyenne tunisienne . C'est scandaleux ! Inconcevable qu'une personne qu'il soit politique ou non d'être privée de ses locaux , documents et autres !

BABANETTOO  (United States)  |Lundi 26 Août 2019 à 13h 51m |           
Psychopathe...



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