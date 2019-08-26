Lundi 26 Août 2019
باب نات - نشرت المترشحة للانتخابات الرئاسية نسخة 2014 ليلى الهمامي الاثنين 26 أوت شريط فيديو يظهر تعرض منزلها للحرق بالكامل وفقدانها لمستندات ووثائق.
وقالت ليلى الهمامي أنها ستدخل في اضراب جوع وحشي حتى يتم التعرف على الجاني.
ولم تستبعد ليلى الهمامي أن تكون الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضا: إما مجنونة أو خائنة !
وقالت ليلى الهمامي أنها ستدخل في اضراب جوع وحشي حتى يتم التعرف على الجاني.
ولم تستبعد ليلى الهمامي أن تكون الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضا: إما مجنونة أو خائنة !
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Par:lechef ( )
Sur: ليلي الهمامي تدخل في إضراب جوع وحشي جراء حرق منزلها و سرقة مستنداتها