ليلي الهمامي تدخل في إضراب جوع وحشي جراء حرق منزلها و سرقة مستنداتها

Lundi 26 Août 2019



باب نات

- نشرت المترشحة للانتخابات الرئاسية نسخة 2014 ليلى الهمامي الاثنين 26 أوت شريط فيديو يظهر تعرض منزلها للحرق بالكامل وفقدانها لمستندات ووثائق.وقالت ليلى الهمامي أنها ستدخل في اضراب جوع وحشي حتى يتم التعرف على الجاني.ولم تستبعد ليلى الهمامي أن تكون الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية.