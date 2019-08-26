وفاة معتمد تاجروين في حادث مرور

Lundi 26 Août 2019
باب نات - توفي معتمد تاجروين من ولاية الكاف في حادث مرور جد اليوم الأحد 25 أوت 2019 بمنطقة حاسي الفريد من ولاية القصرين حسب اذاعة الجوهرة "اف ام".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:حتى الزبيدي استعملك 46 مرة ثم رماك.. ايها الغبي ''الــــجوطابل''