وفاة معتمد تاجروين في حادث مرور

Lundi 26 Août 2019



باب نات

- توفي معتمد تاجروين من ولاية الكاف في حادث مرور جد اليوم الأحد 25 أوت 2019 بمنطقة حاسي الفريد من ولاية القصرين حسب اذاعة الجوهرة "اف ام".