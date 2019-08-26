زغوان: حجز 994 قرصا من الإكستازي و27132 قرص دواء مخدّر

Lundi 26 Août 2019
باب نات - تمكّنت فرقة الحرس الديواني بزغوان من ضبط سيارة خفيفة يقودها مواطن تونسي وبحوزته كميّة كبيرة من أقراص الإكستازي وأدوية مخدّرة تستعمل عادة لعلاج الأمراض العصبيّة.
وتمثل المحجوز في 994 قرصا من الإكستازي و27132 قرص دواء مخدّر.
وتمثل المحجوز في 994 قرصا من الإكستازي و27132 قرص دواء مخدّر.
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