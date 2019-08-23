رئيس الجمهورية يلتقي بوزير الخارجية

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الجمعة 23 أوت 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية الذي قدّم له عرضا حول نتائج مباحثاته يوم 22 أوت 2019 مع نظيره اللّيبي محمد الطاهر سيالة حيث جدّد رئيس الدولة تأكيد حرص تونس على مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم ودفعهم للعودة سريعا إلى مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، لتُحقّق ليبيا أمنها واستقرارها وتستعيد مكانتها الطبيعية.
كما تناول اللقاء المواعيد والاستحقاقات الدبلوماسية القادمة من بينها عقد مشاورات سياسية مع الأردن والمشاركة التونسية في الحوار العربي الياباني المزمع تنظيمه بالقاهرة، إضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في 10 سبتمبر القادم.
كما تناول اللقاء المواعيد والاستحقاقات الدبلوماسية القادمة من بينها عقد مشاورات سياسية مع الأردن والمشاركة التونسية في الحوار العربي الياباني المزمع تنظيمه بالقاهرة، إضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في 10 سبتمبر القادم.
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Par:karimyousef (France )
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