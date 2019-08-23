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يوسف الشاهد يزور جزيرة قرقنة

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - شوهد يوسف الشاهد ظهر اليوم الجمعة باللود المتجه نحو جزيرة قرقنة برفقة عائلته بحسب ما نقلته اذاعة الديوان.

وكان الشاهد قد أعلن امس عن تفويض مهامه وقتيا في رئاسة الحكومة لوزير الوظيفة العمومية قصد التفرغ لحملته الانتخابية



  
  
     
  
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