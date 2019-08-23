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سيف الدين مخلوف: منجي الرحوي شيوعي ماركسي، إلا أن القرارات التي إتخذها في رئاسة لجنة المالية قوانين ليبرالية أمريكية

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف الجمعة 23 أوت أن التقسيمات الأيدولوجية لا تعني المواطنين في شيء.
وأضاف سيف الدين مخلوف في حوار على راديو اكسبرس أف أم " ما يهم المواطن كيفية تحسين معيشته وليس من ينتمي لليسار واليمين"، مضيفا " التقسيمات الأيديولوجية كرسها النظام السابق".
وتابع سيف الدين مخلوف " منجي الرحوي شيوعي ماركسي، إلا أن القرارات التي إتخذها في رئاسة لجنة المالية قوانين ليبرالية أمريكية".




  
  
     
  
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