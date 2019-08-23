Vendredi 23 Août 2019



باب نات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف الجمعة 23 أوت أن التقسيمات الأيدولوجية لا تعني المواطنين في شيء.وأضاف سيف الدين مخلوف في حوار على راديو اكسبرس أف أم " ما يهم المواطن كيفية تحسين معيشته وليس من ينتمي لليسار واليمين"، مضيفا " التقسيمات الأيديولوجية كرسها النظام السابق".وتابع سيف الدين مخلوف " منجي الرحوي شيوعي ماركسي، إلا أن القرارات التي إتخذها في رئاسة لجنة المالية قوانين ليبرالية أمريكية".