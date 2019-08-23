بنزرت تشهد هطول الأمطار بكميات غزيرة

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - تشهد مدينة بنزرت، منذ ظهر اليوم الجمعة 23 أوت 2019، تهاطل الأمطار بكميات غزيرة ادت الى سيول عارمة في المدينة.
وكان المعهد الوطني للرصد الجوي، قد أكّد في نشرة متابعة، تواصل مؤشرات الأمطار الرعدية المصحوبة بالبرد باماكن محدودة اليوم بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، مع بقاء نشاط الخلايا الرعدية اكبر بالمناطق الغربية للبلاد.
وكان المعهد الوطني للرصد الجوي، قد أكّد في نشرة متابعة، تواصل مؤشرات الأمطار الرعدية المصحوبة بالبرد باماكن محدودة اليوم بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، مع بقاء نشاط الخلايا الرعدية اكبر بالمناطق الغربية للبلاد.
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Par:lechef (Tunisia )
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