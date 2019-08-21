نداء تونس يهدّد الزبيدي بالتراجع عن دعمه في الرئاسية

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - هدّد عدد من قيادات حركة نداء تونس فريق حملة المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي بامكانية تراجع الحزب عن دمه ترشّح الزبيدي في الانتخابات الرئاسية.
وحسب ما نقله الاربعاء 21 أوت موقع الشروق أون لاين فإن لقاء جمع الثلاثاء 20 أوت فريق حملة الزبيدي بعدد من قيادات النّداء الذين عبّروا عن استيائهم لغياب التنسيق معهم بخصوص أنشطة الزبيدي وبرامجه مهدّدين بسحب دعمهم له إذا تواصل الأمر على ما هو عليه.
يذكر أن حركة نداء تونس كانت تقريبا أول حركة تعلن دعمها ترشّح الزبيدي للرئاسة ودعت كافة نوابها وهياكلها ومناضليها ومناضلاتها في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح.
وحسب ما نقله الاربعاء 21 أوت موقع الشروق أون لاين فإن لقاء جمع الثلاثاء 20 أوت فريق حملة الزبيدي بعدد من قيادات النّداء الذين عبّروا عن استيائهم لغياب التنسيق معهم بخصوص أنشطة الزبيدي وبرامجه مهدّدين بسحب دعمهم له إذا تواصل الأمر على ما هو عليه.
يذكر أن حركة نداء تونس كانت تقريبا أول حركة تعلن دعمها ترشّح الزبيدي للرئاسة ودعت كافة نوابها وهياكلها ومناضليها ومناضلاتها في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح.
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Par:lechef (Tunisia )
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