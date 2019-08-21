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والي صفاقس الجديد أنيس الوسلاتي يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 21 أوت 2019 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين لوالي صفاقس أنيس الوسلاتي.

حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفراتي.


  
  
     
  
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