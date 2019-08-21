والي صفاقس الجديد أنيس الوسلاتي يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الأربعاء 21 أوت 2019 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين لوالي صفاقس أنيس الوسلاتي.
حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفراتي.
حضر الموكب وزير الداخلية هشام الفراتي.
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Par:lechef (Tunisia )
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