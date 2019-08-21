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الحرس الوطني يحدث وحدة جوية لمراقبة السواحل البحرية وحركة المرور والتدخل اثناء الكوارث والاخلاء الصحي

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - أحدث الحرس الوطني التونسي وحدة جوية معززة بطائرات عمودية من نوع bell 429 ذات جودة عالية ..
ونشرت صفحة نقابة قوات الأمن الداخلي صور المروحيّات الموضوعة على ذمّة هذه الوحدة.




ومن المهام الموكولة اليها "مراقبة حركة المرور بالطرقات.ومراقبة السّواحل البحريّة. اضافة الى التدخّل أثناء الكوارث والإخلاء الصحّي.
كما تشمل عملية الوحدة المساهمة في تدريب الوحدات المختصّة صلب هياكل قوّات الأمن الدّاخلي والملاحقة والتصوير الجوّي.





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187730

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 21 Août 2019 à 14h 17m |           
خبر ممتاز لتعصير المؤسسة الأمنية بالمروحيات المتطورة .نتمنى أن تتمدد على كل الولايات الكبرى .



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