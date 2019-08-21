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الاتحاد العام التونسي للشغل يمنح جائزة أفضل مقدمة برامج للإعلامية مريم بلقاضي

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - منح الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء 21 أوت جائزة أفضل مقدمة برامج تلفزية للإعلامية بقناة الحوار التونسي مريم بلقاضي.




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187714

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 21 Août 2019 à 11h 35m |           
C'est un piège ...

On t'as primée ... tu dois rendre l'ascenseur ...

Lazaro  (Tunisia)  |Mercredi 21 Août 2019 à 11h 24m |           
La bonne manière pour encourager Mériem d'orienter ses critiques les plus débordantes contre la les adversaires de la position tendancieuse de l'itti7,ad .

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 21 Août 2019 à 11h 11m |           
ملا طحين... كي سيدي... كي جوادو



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