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اعادة فتح المحطة الجوية للمسافرين بمطار تونس قرطاج امام العموم انطلاقا من يوم غد

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - اجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة بكل من وزيري الداخلية هشام الفراتي و النقل هشام بن احمد اللذان قدما له تقريرا حول مدى تنفيذ الاجراءات المتخذة خلال جلستي العمل التى جمعت الوزيرين وعدد من الاطارات بالوزارتين واللتان خصصتا لدعم الاحتياطات الامنية والاجراءات الوقائية المتخذة بمطار تونس قرطاج الدولي والمساعى المبذولة من اجل تيسير حركة الدخول والخروج من المطار.




ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة , أعطى الشاهد في أعقاب هذه الجلسة تعليماته للسلط المعنية بالسماح للعموم بدخول بهو مطار تونس قرطاج الدولي وذلك انطلاقا من يوم غد الخميس الموافق ليوم 22 اوت الجاري.

كما مثّل هذا اللقاء وفق نفس البلاغ فرصة لاستعراض مدى تقدم إنجاز مشروع المخطط المروري للمطار وآجال الشروع في استغلاله بما من شأنه أن يرفع من نجاعة الإجراءات الأمنية بالمسالك المؤدية للمطار ويساهم في سيولة حركة الجولان بمحيطه.

  
  
     
  
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