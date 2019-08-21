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المرزوقي: ساعلن سنة 2020 سنة النفير العام في حال انتخابي رئيسا

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - قال الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي انه سيعلن عام 2020 عام النفير العام في تونس في حال انتخابه رئيسا وذلك بسبب ازمة الماء التي تمر بها البلاد.
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه في حالة نيل ثقة الشعب سيجند فيه كل الطاقات الفكرية والمالية والتنظيمية والتعبوية لوضع خطة للخمس والعشر والخمسين سنة المقبلة لتأمين حق الماء وحق الغذاء والحفاظ على الأرض وعلى الشواطئ والغابات وإعادة هيكلة الاقتصاد على هذه الأولويات الوحيدة التي يصح وصفها بالحيوية.... وإلا فقل على تونس السلام ...




  
  
     
  
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