نشطاء يسخرون من إزدواجية خطابه :هكذا كانت النهضة بالنسبة للزبيدي حزبا يؤمن بالجمهورية ،لا علاقة لها بالإرهاب و ضحية إفتراءات المعارضة

Mercredi 21 Août 2019
طارق عمراني - تداول نشطاء مواقع التواصل غلافا ورقيا قديما لجريدة الراية القطرية تضمنت حوارا خاطفا مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي خلال استقباله لأمير قطر السابق حمد بن خليفة أثناء زيارته لتونس سنة 2013، و اعتبر الزبيدي في تصريحه الذي نشرته اليومية القطرية بأن النهضة حزب يؤمن بالجمهورية و لا علاقة لها بالإغتيالات و كل ما تروجه المعارضة محض إفتراءات سياسية ، معتبرا أن الحركة الإسلامية في تونس إستثناء و مفخرة، كما أشاد الزبيدي بالدور القطري في مساعدة الثورة التونسية.
و سخر النشطاء من إزدواجية خطاب الزبيدي .
يذكر أن الزبيدي كان قد أعلن مؤخرا عن الأولويات الخمس في صورة إنتخابه رئيسا للجمهورية و بين عذه النقاط، ملف الجهاز السري لحركة النهضة و الإغتيالات السياسية.
و سخر النشطاء من إزدواجية خطاب الزبيدي .
يذكر أن الزبيدي كان قد أعلن مؤخرا عن الأولويات الخمس في صورة إنتخابه رئيسا للجمهورية و بين عذه النقاط، ملف الجهاز السري لحركة النهضة و الإغتيالات السياسية.
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