محمد اليوسفي : عمر جنيح إسكوبار الاعلام التلفزي الجديد في تونس

Mardi 20 Août 2019
باب نات - اعتبر الاعلامي وعضو نقابة الصحفيين محمد اليوسفي ان عمر جنيح المدير العام لقناة التاسعة هو ابن عثمان جنيح و شقيق حسين جنيح مرشح حزب تحيا تونس في سوسة هو الاخطر حاليا على الاعلام ووصفه في تدوينة على صفحته في الفيسبوك بأنه اسكوبار الاعلام التلفزي الجديد، و للإشارة ذكر عضو نقابة الصحفيين في وقت سابق ان التاسعة قامت بتحقيق عبر بوبكر بن عكاشة حول الاخطبوط الاعلامي لشفيق جراية و تحدث عن سمير الوافي و برهان بسيس اللذان اصبحا اليوم ضمن القناة وفي خدمة رئيس الحكومة و سيقدمان برنامج الرئيس ، و كتب اليوسفي :
عمر جنيح اسكوبار الاعلام التلفزي الجديد في تونس هو الأخطر حاليا بلا منازع... ما يقوم به في الكواليس مخيف والمخطط الذي يستبطنه لا يقل خطورة عن الأدوار التي لعبها شفيق الجراية وكمال لطيف في وقت سابق .
عمر جنيح اسكوبار الاعلام التلفزي الجديد في تونس هو الأخطر حاليا بلا منازع... ما يقوم به في الكواليس مخيف والمخطط الذي يستبطنه لا يقل خطورة عن الأدوار التي لعبها شفيق الجراية وكمال لطيف في وقت سابق .
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Par:falfoul (Tunisia )
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