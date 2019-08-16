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ورشة لاصدار أول دليل إجراءات للتغطية الصحفية للانتخابات لفائدة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين‎

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - ضمن المشروع الاقليمي الذي تنفذه مراسلون بلا حدود وبالشراكة مع مؤسسة روزا لكسمبورغ حول التعاطي الإعلامي مع المسارات الانتخابية انطلقت اليوم الجمعة16 اوت بمدينة المنستير ورشة عمل حول دليل الإجراءات للتغطية الصحفية للانتخابات لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين يشارك فيها عدد من الصحفيين والمراسلين .

الورشة التي ينظمها مكتب شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود وتتواصل يومين ستناقش الأخلاقيات و الضوابط المهنية و الصحفية في تعطية الاستحقاقات الانتخابية وستتوج في ختام اشغالها بإصدار أول دليل إجرائي يكون المرجع والفيصل لضمان تأمين أعلى درجات الانصاف والشفافية وذلك اعتمادا على مرجعية أخلاقية مبادئها الأساسية الاستقلالية الحياد الانصاف النزاهة الدقة والموضوعية
لاستحضارها في الممارسة التلفزية اليومية و التعاطي مع الحدث الانتخابي الهام الذي يعيشه التونسيون داخل الوطن وخارجه.


  
  
     
  
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