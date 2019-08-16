Vendredi 16 Août 2019
باب نات - ردّت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش الجمعة 16 أوت على سخرية عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من لباسها أثناء الاحتفال بعيد المرأة .
وفي ما يلي تدوينة سعيدة قراش
"صباحكم وطن ينهض غير عابئ بعواء الذين يقتلهم فراغ القلب و العقل. انا امرأة تونسية و جُبَّتي تونسية صنعت بأيادي تونسية و افتخر. شكرًا للصديقات و الأصدقاء الذين كلفوا أنفسهم عناء الدفاع عني أمام حملة مسعورة أراها كما أرى الشمس! نحن الأجمل و الأذكى و الأبقى. مع محبتي لكم و لكن التاريخ يحتفظ بالاهم و يهمل الخواء".
وفي ما يلي تدوينة سعيدة قراش
"صباحكم وطن ينهض غير عابئ بعواء الذين يقتلهم فراغ القلب و العقل. انا امرأة تونسية و جُبَّتي تونسية صنعت بأيادي تونسية و افتخر. شكرًا للصديقات و الأصدقاء الذين كلفوا أنفسهم عناء الدفاع عني أمام حملة مسعورة أراها كما أرى الشمس! نحن الأجمل و الأذكى و الأبقى. مع محبتي لكم و لكن التاريخ يحتفظ بالاهم و يهمل الخواء".
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: سعيدة قراش ترد على منتقدي لباسها في عيد المرأة: جُبّتي تونسية وأفتخر