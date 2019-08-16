سعيدة قراش ترد على منتقدي لباسها في عيد المرأة: جُبّتي تونسية وأفتخر

Vendredi 16 Août 2019



باب نات

- ردّت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش الجمعة 16 أوت على سخرية عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من لباسها أثناء الاحتفال بعيد المرأة ."صباحكم وطن ينهض غير عابئ بعواء الذين يقتلهم فراغ القلب و العقل. انا امرأة تونسية و جُبَّتي تونسية صنعت بأيادي تونسية و افتخر. شكرًا للصديقات و الأصدقاء الذين كلفوا أنفسهم عناء الدفاع عني أمام حملة مسعورة أراها كما أرى الشمس! نحن الأجمل و الأذكى و الأبقى. مع محبتي لكم و لكن التاريخ يحتفظ بالاهم و يهمل الخواء".