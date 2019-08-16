القيروان: تقدموا بمطلب لتعبيد مسلك فلاحي فوجدوا أسمائهم في قائمة تزكيات الهاشمي الحامدي

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - اكد عدد من شباب معتمدية الشراردة من ولاية القيروان في تصريح لإذاعة صبرة أف أم انهم وجدوا اسمائهم موضوعة في قائمة التزكيات لفائدة الهاشمي الحامدي دون علمهم.
Credits Sabra FM
واستغرب الشباب عن ادراج معطياتهم الشخصية معتبرين انها جريمة أخلاقية.
وذكر عدد من الشباب انهم قاموا مؤخرا بتقديم مطلب لتعبيد مسلك فلاحي بالجهة .
Credits Sabra FM
واستغرب الشباب عن ادراج معطياتهم الشخصية معتبرين انها جريمة أخلاقية.
وذكر عدد من الشباب انهم قاموا مؤخرا بتقديم مطلب لتعبيد مسلك فلاحي بالجهة .
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Par:BABANETTOO (France )
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