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القيروان: تقدموا بمطلب لتعبيد مسلك فلاحي فوجدوا أسمائهم في قائمة تزكيات الهاشمي الحامدي

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - اكد عدد من شباب معتمدية الشراردة من ولاية القيروان في تصريح لإذاعة صبرة أف أم انهم وجدوا اسمائهم موضوعة في قائمة التزكيات لفائدة الهاشمي الحامدي دون علمهم.


Credits Sabra FM



واستغرب الشباب عن ادراج معطياتهم الشخصية معتبرين انها جريمة أخلاقية.
وذكر عدد من الشباب انهم قاموا مؤخرا بتقديم مطلب لتعبيد مسلك فلاحي بالجهة .


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187478

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 16 Août 2019 à 11h 47m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية مع هذا الخبر العاجل والبالغ الأهمية عن سرقة معطيات شخصية لطبقات فقيرة عن طريق التحيل وهؤلاء الشباب رغم تواجدهم في مناطق نائية تفتقر حتى لطريق معبدة لم يسكتوا وأبلغوا بالفضيحة لمترشح استهل مشواره بالسرقة قبل وصوله الى القصر .فكل التحية والاحترام لكل من بلغ عن متحيل وسارق ومن الضروري أن تسحب الهيئة كل التزكيات المنهوبة وعلى المتضررين من السرقة التقدم بشكوى
للقضاء والمطالبة بتعويض مادي مؤلم للسارق واعتذار معنوي .



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