القيروان: تقدموا بمطلب لتعبيد مسلك فلاحي فوجدوا أسمائهم في قائمة تزكيات الهاشمي الحامدي

Vendredi 16 Août 2019



باب نات



Credits Sabra FM

- اكد عدد من شباب معتمدية الشراردة من ولاية القيروان في تصريح لإذاعة صبرة أف أم انهم وجدوا اسمائهم موضوعة في قائمة التزكيات لفائدة الهاشمي الحامدي دون علمهم.واستغرب الشباب عن ادراج معطياتهم الشخصية معتبرين انها جريمة أخلاقية.وذكر عدد من الشباب انهم قاموا مؤخرا بتقديم مطلب لتعبيد مسلك فلاحي بالجهة .