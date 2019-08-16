المنجي الرحوي... إن وصلت الى قصر قرطاج سأترأس كل المجالس الوزارية

Vendredi 16 Août 2019



باب نات

- قال المرشح للانتخابات الرئاسية المنجي الرحوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه سيقوم بترؤس كل الاجتماعات الوزارية في حال وصوله الى قصر قرطاج.واضاف المنجي الرحوي القانون يسمح لرئيس الجمهورية ان يتراس الاجتماعات الوزارية واعتقد ان كل الملفات الهامة مرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.وتابع المنجي الرحوي " عندما اصل الى رئاسة الجمهورية سأطلق مبادرات تشريعية عديدة وساعمل على تطبيقها.