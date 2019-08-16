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المنجي الرحوي... إن وصلت الى قصر قرطاج سأترأس كل المجالس الوزارية

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - قال المرشح للانتخابات الرئاسية المنجي الرحوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه سيقوم بترؤس كل الاجتماعات الوزارية في حال وصوله الى قصر قرطاج.
واضاف المنجي الرحوي القانون يسمح لرئيس الجمهورية ان يتراس الاجتماعات الوزارية واعتقد ان كل الملفات الهامة مرتبطة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع المنجي الرحوي " عندما اصل الى رئاسة الجمهورية سأطلق مبادرات تشريعية عديدة وساعمل على تطبيقها.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187469

3azizou  (Tunisia)  |Vendredi 16 Août 2019 à 08h 53m |           
لانك ستكون رءيس جيد اذا لن ننتخبك
تو هذا جد عليه باش يولي رءيس
Va te faire foutre mongi



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