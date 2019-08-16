لطفي العماري في هستيريا...'' إلّي يحكمو فينا ما يحشموش ويجب محاسبة الشاهد والمسؤولين في الستاغ والصوناد''

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان انقطاع الماء والكهرباء عن عدد من المناطق في البلاد التونسية كان سيتسبب في حرب أهلية.
وأضاف لطفي العماري " في الوقت الذي يتصارع فيه التونسيون فيما بينهم وتغلق الطرقات في عدد من المناطق وبينها العاصمة الحكومة غائبة ولا حياة لمن تنادي لرئيس الحكومة او للوزراء والولاة.
وتابع لطفي العماري "كان على الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد محاسبة المسوؤولين في شركتي " الستاغ والصوناد" لكن للأسف لا حياة لمن تنادي " وفما عباد ماتحشمش".
وتابع لطفي العماري في حالة من الهستيريا" المذنب لا يقال بل يحاكم سواء كان الشاهد او غيره".
وأضاف لطفي العماري " في الوقت الذي يتصارع فيه التونسيون فيما بينهم وتغلق الطرقات في عدد من المناطق وبينها العاصمة الحكومة غائبة ولا حياة لمن تنادي لرئيس الحكومة او للوزراء والولاة.
وتابع لطفي العماري "كان على الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد محاسبة المسوؤولين في شركتي " الستاغ والصوناد" لكن للأسف لا حياة لمن تنادي " وفما عباد ماتحشمش".
وتابع لطفي العماري في حالة من الهستيريا" المذنب لا يقال بل يحاكم سواء كان الشاهد او غيره".
1 de 1 commentaires pour l'article 187468
En continu
- Hier 22:03 معجبة تقتحم مسرح كاظم الساهر وتتسبب في رعبه
- Hier 17:31 عندما يستخدم الغنوشي ورقة عبد الفتاح مورو
- Hier 10:41 قابس: مدرسة ابتدائية تتحول إلى مسلخ
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:46
|19:12
|16:09
|12:31
|05:37
|04:01
|
27°
|35°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|35°-22
|34°-22
|36°-24
|37°-23
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 042) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 929) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 955) كلات بعضها ..
( 66 737) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 371) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 631) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 042) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 540) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 765) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 063) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 872) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 030) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 373) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 169) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 962) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 710) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 979) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 42 254) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 243) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 320) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:3azizou (Tunisia )
Sur: المنجي الرحوي... إن وصلت الى قصر قرطاج سأترأس كل المجالس الوزارية