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لطفي العماري في هستيريا...'' إلّي يحكمو فينا ما يحشموش ويجب محاسبة الشاهد والمسؤولين في الستاغ والصوناد''

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - قال الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان انقطاع الماء والكهرباء عن عدد من المناطق في البلاد التونسية كان سيتسبب في حرب أهلية.

وأضاف لطفي العماري " في الوقت الذي يتصارع فيه التونسيون فيما بينهم وتغلق الطرقات في عدد من المناطق وبينها العاصمة الحكومة غائبة ولا حياة لمن تنادي لرئيس الحكومة او للوزراء والولاة.
وتابع لطفي العماري "كان على الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد محاسبة المسوؤولين في شركتي " الستاغ والصوناد" لكن للأسف لا حياة لمن تنادي " وفما عباد ماتحشمش".

وتابع لطفي العماري في حالة من الهستيريا" المذنب لا يقال بل يحاكم سواء كان الشاهد او غيره".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187468

3azizou  (Tunisia)  |Vendredi 16 Août 2019 à 08h 50m |           
لطفي انفاق كان عليك الرجوع الى تونس عبر نفق القضقاضي و تجنب الطرقات الغير امنة



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