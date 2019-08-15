Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sentimental  

مصطفى بن جعفر لنبيل القروي: إلي يعمل الخير ما يصورشي والتونسي ليس مغفلا باش تعدّيها عليه

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - تطرق الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الخميس 15 أوت الى السباق الانتخابي الرئاسي بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات عن القائمة المقبولة أوليا.
وندّد مصطفى بن جعفر في حوار في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك بممارسات بعض المرشحين، مشيرا الى المرشح نبيل القروي.
وتوجه مصطفى بن جعفر الى نبيل القروي قائلا " إلي يعمل الخير ما يصورشي وغلي يعمل الخير ما يهزش معاك كاميرا باش يتاجر بآلام المواطنين".
وتابع مصطفى بن جعفر " المواطن التونسي ليس مغفلا باش يعدّيها عليه كل من هب ودب".


الفيديو بداية من الدقيقة 14و27ث



  
  
     
  
rtt-947134cde81d8125b92d9e4006505723-2019-08-15 16:34:20






0 de 0 commentaires pour l'article 187440



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 15 أوت 2019 | 14 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:13 16:10 12:31 05:36 04:00
32°
 30° % 27 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
30°-2233°-2235°-2236°-2437°-23
  • Avoirs en devises
    17182,4

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19869 DT        1$ =2,85663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   585,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565887444|187440 120|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires