مصطفى بن جعفر لنبيل القروي: إلي يعمل الخير ما يصورشي والتونسي ليس مغفلا باش تعدّيها عليه

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

- تطرق الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الخميس 15 أوت الى السباق الانتخابي الرئاسي بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات عن القائمة المقبولة أوليا.وندّد مصطفى بن جعفر في حوار في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك بممارسات بعض المرشحين، مشيرا الى المرشح نبيل القروي.وتوجه مصطفى بن جعفر الى نبيل القروي قائلا " إلي يعمل الخير ما يصورشي وغلي يعمل الخير ما يهزش معاك كاميرا باش يتاجر بآلام المواطنين".وتابع مصطفى بن جعفر " المواطن التونسي ليس مغفلا باش يعدّيها عليه كل من هب ودب".