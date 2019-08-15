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الاطاحة بالمصنف خطير ''كرطوش'' وفي حقه 27 قضية اجرامية ومحكوم ب50 سنة سجنا

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - تمكن أمس اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بمصنف خطير اصيل ولاية سيدي بوزيد معروف بكنية "كرطوش" كان محال بحالة فرار محكوم ب50 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في عدة قضايا اجرامية كما تبين انه ارتكب 27 قضية تعلقت بسرقة السيارات والمنازل وبيع الخمور خلسة وقد كان المتهم محل تذمر من قبل الاهالي بجهة سيدي بوزيد بعد أن روعهم بالسلب والسرقات ...

وقد تم الاحتفاظ به وايداعه السجن باذن من النيابة العمومية...


وللاشارة فأن المجرم الخطير سبق وان حاصرته للوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد ألا انه تمكن من الفرار لتتم الاطاحة به بعد عملية رصد وابحاث دامت لشهر...

  
  
     
  
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