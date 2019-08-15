نحو توقيع ميثاق لتطوير السياحة المستدامة بين تونس وبريطانيا

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - التقى وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، بمقر الوزارة، سفيرة بريطانيا بتونس لويز دي سوزا وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وتمّ خلال اللقاء الإتفاق على بعث برنامج مشترك لتطوير السياحة المستدامة بين تونس وبريطانيا وذلك من خلال توقيع "ميثاق السياحة المستدامة تونس- بريطانيا" يجمع وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع سفارة بريطانيا في تونس وبالشراكة مع مختلف متعهدي الرحلات البريطانيين والجامعة التونسية للنزل والأطراف المعنية.
كما تم الإتفاق على توقيع هذه الإتفاقية خلال شهر سبتمبر القادم، بحضور كل الأطراف المعنية في إطار تظاهرة نموذجية سيتم تنظيمها بولاية نابل بالتعاون مع بلدية الحمامات ومكونات المجتمع المدني بالجهة.
ويذكر أن هذه الإتفاقية تهدف إلى العناية بالبيئة والنظافة أساسا بالمناطق السياحية وكذلك بمختلف مناطق الجمهورية عبر التقليص من استعمال المواد البلاستيكية خاصة بالنزل وكذلك بالفضاءات التجارية وكذلك التصرف المسؤول في النفايات وتثمينها ودعم ترويج المنتوجات التقليدية خاصة بالنزل وبالمناطق السياحية بالإضافة إلى دعم تواجد الشرطة السياحية بمختلف المناطق السياحية.
وتمّ خلال اللقاء الإتفاق على بعث برنامج مشترك لتطوير السياحة المستدامة بين تونس وبريطانيا وذلك من خلال توقيع "ميثاق السياحة المستدامة تونس- بريطانيا" يجمع وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع سفارة بريطانيا في تونس وبالشراكة مع مختلف متعهدي الرحلات البريطانيين والجامعة التونسية للنزل والأطراف المعنية.
كما تم الإتفاق على توقيع هذه الإتفاقية خلال شهر سبتمبر القادم، بحضور كل الأطراف المعنية في إطار تظاهرة نموذجية سيتم تنظيمها بولاية نابل بالتعاون مع بلدية الحمامات ومكونات المجتمع المدني بالجهة.
ويذكر أن هذه الإتفاقية تهدف إلى العناية بالبيئة والنظافة أساسا بالمناطق السياحية وكذلك بمختلف مناطق الجمهورية عبر التقليص من استعمال المواد البلاستيكية خاصة بالنزل وكذلك بالفضاءات التجارية وكذلك التصرف المسؤول في النفايات وتثمينها ودعم ترويج المنتوجات التقليدية خاصة بالنزل وبالمناطق السياحية بالإضافة إلى دعم تواجد الشرطة السياحية بمختلف المناطق السياحية.
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Par:kerker (France )
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