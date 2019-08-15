Radio Babnet Tunisie On Air: Wadi3 Essafi - Hamet El Rouh  

نحو توقيع ميثاق لتطوير السياحة المستدامة بين تونس وبريطانيا

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - التقى وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، بمقر الوزارة، سفيرة بريطانيا بتونس لويز دي سوزا وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتمّ خلال اللقاء الإتفاق على بعث برنامج مشترك لتطوير السياحة المستدامة بين تونس وبريطانيا وذلك من خلال توقيع "ميثاق السياحة المستدامة تونس- بريطانيا" يجمع وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع سفارة بريطانيا في تونس وبالشراكة مع مختلف متعهدي الرحلات البريطانيين والجامعة التونسية للنزل والأطراف المعنية.


كما تم الإتفاق على توقيع هذه الإتفاقية خلال شهر سبتمبر القادم، بحضور كل الأطراف المعنية في إطار تظاهرة نموذجية سيتم تنظيمها بولاية نابل بالتعاون مع بلدية الحمامات ومكونات المجتمع المدني بالجهة.

ويذكر أن هذه الإتفاقية تهدف إلى العناية بالبيئة والنظافة أساسا بالمناطق السياحية وكذلك بمختلف مناطق الجمهورية عبر التقليص من استعمال المواد البلاستيكية خاصة بالنزل وكذلك بالفضاءات التجارية وكذلك التصرف المسؤول في النفايات وتثمينها ودعم ترويج المنتوجات التقليدية خاصة بالنزل وبالمناطق السياحية بالإضافة إلى دعم تواجد الشرطة السياحية بمختلف المناطق السياحية.

  
  
     
  
rtt-da02ef830422bbf4972fa87316cc4033-2019-08-15 15:08:01






0 de 0 commentaires pour l'article 187427



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 15 أوت 2019 | 14 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:13 16:10 12:31 05:36 04:00
32°
 31° % 31 :الرطــوبة
تونــس 22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2233°-2235°-2236°-2437°-23
  • Avoirs en devises
    17182,4

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19869 DT        1$ =2,85663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   585,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565881981|187427 791|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires