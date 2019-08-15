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اتحاد الشغل: فرحانين برشة بنجاح الاضراب في قطاع الصحة

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان كاتبه العام للصحة في سوسة عن فرحته من نجاح الاضراب في القطاع.
وقال الكاتب العام الجهوي للصحة بسوسة أن الاضراب جاء بعد استنفاذ جميع الحلول لتفادي الاضراب مع سلطة الاشراف.



وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن حوالي الساعة العاشرة و45 دقيقة، عن الغاء اضراب أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان الذي بدأ تنفيذه صباح الخميس 15 أوت.
وأوضح الاتحاد أن الغاء الاضراب يأتي على اثر توصل نقابة الأطباء إلى اتفاق مع وزارة الصحة بعد جلسة تفاوض انطلقت منذ الساعة السابعة صباحا.
ودعت النقابة في بيان لها أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان إلى استئناف العمل.








  
  
     
  
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