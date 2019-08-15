قابس: مدرسة ابتدائية تتحول إلى مسلخ

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

- أكّد المندوب الجهوي للتربية بقابس لطفي الشيباني لاذاعة موزاييك في برنامج أحلى صباح الخميس 15 أوت 2019 أن حارس المدرسة الابتدائية 'علي الجمل' بقابس قد استغل هذا الفضاء التربوي لذبح أضاحي العيد بتعلة غياب الماء في منزله.وأكّد الشيباني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لردع الحارس الذي حوّل مؤسسة تربوية إلى مسلخ حسب تعبيره.