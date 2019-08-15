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بلاغ من الإذاعة التونسية الى متصفحي الفايسبوك

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
تعلم الإذاعة التونسية الرأي العام أن الصفحة على شبكة فيسبوك المسماة " الإذاعة الوطنية التونسية " لا علاقة لها بالإذاعة التونسية ،وكل الأخبار التى تنشرها لا تتحمل الإذاعة التونسية أية مسؤولية عنها ،وهي صفحة انتحل صاحبها أو أصحابها إسم الإذاعة التونسية وقد سبق للإدارة العامة للإذاعة التونسية اعلام إدارة الفيسبوك بذلك دون جدوى ،وتعلم الإذاعة التونسية أنها سبق ونبهت لهذا الأمر أكثر من مرة ،وأنها تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لمنتحلي صفة الإذاعة الوطنية .يضاف لكل ذلك أن الإذاعة الوطنية لها صفحة رسمية باسم " الإذاعة الوطنية الصفحة الرسمية " يمكن الدخول إليها عبر موقعها www.radionationale.tn .


  
  
     
  
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