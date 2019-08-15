بلاغ من الإذاعة التونسية الى متصفحي الفايسبوك

Jeudi 15 Août 2019
تعلم الإذاعة التونسية الرأي العام أن الصفحة على شبكة فيسبوك المسماة " الإذاعة الوطنية التونسية " لا علاقة لها بالإذاعة التونسية ،وكل الأخبار التى تنشرها لا تتحمل الإذاعة التونسية أية مسؤولية عنها ،وهي صفحة انتحل صاحبها أو أصحابها إسم الإذاعة التونسية وقد سبق للإدارة العامة للإذاعة التونسية اعلام إدارة الفيسبوك بذلك دون جدوى ،وتعلم الإذاعة التونسية أنها سبق ونبهت لهذا الأمر أكثر من مرة ،وأنها تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لمنتحلي صفة الإذاعة الوطنية .يضاف لكل ذلك أن الإذاعة الوطنية لها صفحة رسمية باسم " الإذاعة الوطنية الصفحة الرسمية " يمكن الدخول إليها عبر موقعها www.radionationale.tn .
En continu
- Hier 20:17 الرابطة الثانية تنطلق يوم 21 سبتمبر
- Hier 13:01 الرابطة 1- تعيين مقابلات الجولة الافتتاحية
- Hier 07:22 المرأة التونسية: جازية أبناء الهلال ونجمته
- Hier 21:33 حافظ قائد السبسي يدعو الشاهد الى الاستقالة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:48
|19:13
|16:10
|12:31
|05:36
|04:00
|
27°
|33°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|33°-21
|33°-22
|35°-23
|37°-24
|37°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 951) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 853) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 920) كلات بعضها ..
( 66 702) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 327) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 597) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 010) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 464) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 758) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 049) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 857) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 48 061) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 47 020) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 339) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 092) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 829) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 692) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 722) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 42 239) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 220) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: المرزوقي: هناك امكانية إلى التوصل صيغة توافقية يتم على أساسها دعم مرشّح وحيد للعائلة الديمقراطية