توضيح وزارة الصحة حول اتفاقية فوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الإستشفائية العمومية لسنة 2018

Mercredi 14 Août 2019



باب نات

في إطار التكفّل بالمرضى بالمؤسسات الإستشفائية العمومية وقّعت الدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة الصحة بالنيابة والسيّد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، اليوم الأربعاء 14 أوت 2019، ملحقا تعديليّا لاتفاقيّة فوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الإستشفائية العمومية لسنة 2018 وذلك بهدف الترفيع في مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في التكفّل بمصاريف علاج المرضى دون المساس بمساهمة المواطن في مصاريف العلاج المعمول بها حاليا، وقد شمل هذا الملحق النقاط التالية:1/ الزيادة في السقف الجملي لمساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض بـ 5 بالمائة بما يعادل 25 مليون دينار مقارنة بسنة 2018 لتبلغ المساهمة مبلغا قدره 572 مليون دينار.2/ الزيادة في مساهمة الصندوق الوطني للتامين على المرض بـنسبة 10 بالمائة في الإقامة الاستشفائية العادية والاستشفاء النهاري والتي لم تتمّ مراجعتها منذ ما يزيد عن 10 سنوات.3/ تعميم تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ببعض الخدمات العلاجية المتعلقة بسرطان الدم والتي لم تشملها الاتفاقيات السابقة وهي خاصة:• Autogreffe de Moelle Osseuse• Allogreffe de Moelle Osseuse• Leucémie aigue lymphoblastique• Leucémie aigue granuleuse• Aplasia médullaire sévère4/ تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمستلزمات الطبية الضرورية لعمليات إنصمام تشوهات شرايين المخ والنخاع الشوكي (Embolisation et trombectomie) المجراة بالمعهد الوطني للأعصاب.5/ تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الأعمال الطبية والجراحية مواكبة للتطورات التكنولوجية فيما يخص (fécondation in vitro) وtraitement des coagulation des anastomoses vasculaires entre deux circulations fœtales sous foetoscopie.6/ تعميم تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بـتوفير مادة Surfactant وهي مادة باهضة الثمن والتي كانت مخصصة سابقا لمركز التوليد وطب الرضيع بتونس على بقية أقسام الولدان بالمؤسسات الإستشفائية.7/ تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمرضى الزهايمر بالاستشفاء النهاري بمستشفى الرازي.8/ الترفيع في مبلغ تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تعريفة حصص تصفية الدم المجراة بالهياكل الصحية لتصبح 116 دينارا عوضا عن 99 دينارا في سنة 2018.9/ التكفل المباشر للصندوق الوطني للتأمين على المرض بعلاج مرضى السرطان حسب الكلفة الحقيقية للأدوية ودون اللجوء لمصحات الضمان الاجتماعي وذلك باعتماد إجراء جديد يمكن من تيسير النفاذ للعلاج الكيميائي وترشيد التصرف في الأدوية.10/ تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالكلفة الحقيقية للمستلزمات الطبية والزيادة في التعريفات الجزافية للعمليات الجراحية على القلب المفتوح.ستمكن هذه الإجراءات من تعبئة الموارد المالية للمؤسسات الإستشفائية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة بها.