Mercredi 14 Août 2019
باب نات - قالت النائبة بشرى بلحاج حميدة الأربعاء 14 أوت أنها تفضل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصب رئيس للجمهورية على وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
واضافت بشرى بلحاج حميدة في حوار في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " العباد إلّي ماشية مع الزبيدي خاطر يعرفوه ماهوش متاع معارك سياسية ويسهل بالتالي التحكم فيه وفي قراراته"، مشيرة الى أن الزبيدي ليس رجل سياسة بل هو رجل يتقن المناصب التقنية لا السياسية.
وتابعت بشرى بلحاج حميدة " عبد الكريم الزبيدي ليس مسيّسا وبالتالي من يدفع باتجاهه يعتقد أنه من السهل التلاعب به".
واضافت بشرى بلحاج حميدة في حوار في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " العباد إلّي ماشية مع الزبيدي خاطر يعرفوه ماهوش متاع معارك سياسية ويسهل بالتالي التحكم فيه وفي قراراته"، مشيرة الى أن الزبيدي ليس رجل سياسة بل هو رجل يتقن المناصب التقنية لا السياسية.
وتابعت بشرى بلحاج حميدة " عبد الكريم الزبيدي ليس مسيّسا وبالتالي من يدفع باتجاهه يعتقد أنه من السهل التلاعب به".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: بشرى بلحاج حميدة :من يدفع باتجاه الزبيدي يعرفوه ماهوش متاع سياسية و ينجمو يتحكمو فيه