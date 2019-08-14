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بشرى بلحاج حميدة: النهضة تخدم في العمق الاجتماعي و جماعتنا متاع صالونات و سهريات

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - انتقدت الاربعاء 14 أوت، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشري بالحاج حميدة ما يسمّى العائلة الديمقراطية، التقدمية بسبب كثرة غياباتها في مجلس النواب وخاصة في أعمال اللجان خلال مناقشة المشاريع المتعلقة بالمساواة وعلى رأسها قانون المساواة في الميراث.

وقالت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أف أم "الناس الي يدّعيو أنهم ديمقراطيين ويحبّو المساواة وقت تبدا أنت في لجنة تناقش في المساواة ما يحضروش في المقابل يحضرو جماعة النهضة" و اتهمت النواب التقدميين بانهم لا يعملون و لا يحملون مشروعا و تفاجأت ان احد النواب الحداثيين كان يرفض التناصف عكس نواب النهضة ..


وتابعت بشري بالحاج حميدة منتقدة العائلة الديمقراطية "أحنا ما نحبوش الخدمة، والنهضة تخدم على قاعدة وجماعتها يخمّمو في كل شي وأحنا ما يخممو في شي".

واضافت مستنكرة "أحنا ما نخدموش، نسبو مالصباح لليل وما ثماش مشروع وعمل مشترك وعندنا 50 حزب مكسرين وقتلّي النهضة 40 سنة تخدم في المجتمع وإلي اليوم تخدم".
وأردفت قائلة "برّا شوف جماعة النهضة في الأحياء الشعبية في ميت تلقاهم، في عرس تلقاهم، في طهور تلقاهم، في أي حاجة تلقاهم... وأحنا جماعتنا يسهروا شايخين في الصالونات والمطاعم ويحبوا المجتمع يتبع ويحبونا نربحو".

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187386

Kerker  (France)  |Mercredi 14 Août 2019 à 14h 11m |           
لا يوجد حزب في خدمة الوطن و كلّ الأحزاب معهم النّهضة فساد و سيجزي الله الفاسدين و المنافقين خزي و عذاب في الدّنيا و الآخرة و هو أحكم الحاكمين.

Mandhouj  (France)  |Mercredi 14 Août 2019 à 14h 08m |           
قالت الحق .. .
و اضن أنها باش تقلب الفيستة !!! .
باش تولي حزب تحرير !!! أو من جماعة الدعوة !!!

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 14 Août 2019 à 14h 01m |           
"وشهد شاهد من اهلها"



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