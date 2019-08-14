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سامي الفهري: من سيصوت للزبيدي رئيسا لانه نظم بنجاح جنازة ... الافضل ان يصوت لبودينار لانه يحسن تنظيم الافراح

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - قال مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري في تدوينة على موقعه على انستغرام ان الذين يريدون التصويت لعبد الكريم الزبيدي رئيسا للجمهورية لانه نظم بنجاح جنازة قائد السبسي من الأفضل ان يصوتوا لرياض بودينار فهو على الأقل يحسن تنظيم الأفراح.


وكان عبد الكريم الزبيدي تعرّض الى حملة من “التشكيكات” اثر ظهوره يوم تقديم ترشحه حيث نفت رانية البراق المكلفة بالاعلام معرفتها بشكيب بن نجمة الذي كان يرافق الزبيدي من الخلف ويلقنه الاجابات عن أسئلة الصحفيين ... وتساءل المتابعون... كيف لمرشح لم يتمكن من حماية ''ظهره'' أن يتمكن من حماية بلد بأكمله...


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187374

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 14 Août 2019 à 12h 38m |           
جميلة هذه:
كيف لمرشح لم يتمكن من حماية ''ظهره'' أن يتمكن من حماية بلد بأكمله...

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 14 Août 2019 à 11h 47m |           
El Fehri 01 voix de passage comme tout citoyen et chacun est libre de choisir son candidat
C'est simple comme procédure tout le reste est la subjectivité.Fehri n'est pas l'exception



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