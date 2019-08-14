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انطلاق موسم الاضرابات : بعد اضراب البريد اضراب عام في قطاع الصحة يومي 4 و5 سبتمبر

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - نشرت الاربعاء 14 أوت، الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب صادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للصحة تعلن فيها الدخول في اضراب عام في قطاع الصحة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

وأرجعت الهيئة الادارية قرارها الدخول في اضراب عام إلى عدم تطبيق سلطة الاشراف للاتفاق الممضى بتاريخ 11 مارس 2019.


وقد أثار اعلان الاتحاد الدخول في اضراب عام في قطاع الصحة موجة من الانتقادات للمنظمة الشغيلة التي وصفها عديد النشطاء باتحاد الخراب قائلين "ان موسم الاضرابات والخراب انطلق من جديد وبعد اضراب البريد اضراب في الصحة في انتظار اعلان روزنامة اضرابات بقية الموسم".

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187373

Abououssama1  ()  |Mercredi 14 Août 2019 à 11h 21m |           
هذه البداية من إتحاد الخراب ومن المنتظر القطاعات الأخرى بالتداول تعليم نقل إدارة الخ
ما لم يتم مسك الاتحاد من طرف وطنيين على غرار المرحوم حشاد وعاشور وبقيت القيادة موءدلجة ومسيسة فتونس ذاهبة الى الإفلاس

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 14 Août 2019 à 11h 11m |           
اضراب عام بالنهارين يا بو قلب😎اتحاد الخراب لا تباركلكم



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