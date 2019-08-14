انطلاق موسم الاضرابات : بعد اضراب البريد اضراب عام في قطاع الصحة يومي 4 و5 سبتمبر

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - نشرت الاربعاء 14 أوت، الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب صادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للصحة تعلن فيها الدخول في اضراب عام في قطاع الصحة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.
وأرجعت الهيئة الادارية قرارها الدخول في اضراب عام إلى عدم تطبيق سلطة الاشراف للاتفاق الممضى بتاريخ 11 مارس 2019.
وقد أثار اعلان الاتحاد الدخول في اضراب عام في قطاع الصحة موجة من الانتقادات للمنظمة الشغيلة التي وصفها عديد النشطاء باتحاد الخراب قائلين "ان موسم الاضرابات والخراب انطلق من جديد وبعد اضراب البريد اضراب في الصحة في انتظار اعلان روزنامة اضرابات بقية الموسم".
وأرجعت الهيئة الادارية قرارها الدخول في اضراب عام إلى عدم تطبيق سلطة الاشراف للاتفاق الممضى بتاريخ 11 مارس 2019.
وقد أثار اعلان الاتحاد الدخول في اضراب عام في قطاع الصحة موجة من الانتقادات للمنظمة الشغيلة التي وصفها عديد النشطاء باتحاد الخراب قائلين "ان موسم الاضرابات والخراب انطلق من جديد وبعد اضراب البريد اضراب في الصحة في انتظار اعلان روزنامة اضرابات بقية الموسم".
2 de 2 commentaires pour l'article 187373
En continu
- Hier 21:33 حافظ قائد السبسي يدعو الشاهد الى الاستقالة
- Hier 18:29 علي العابدي ينضم الى نادي باريس لكرة القدم
- Hier 11:51 الشيخ راشد، و ''ما ملكت أيمانهم''.!
- Hier 10:56 لا يصلحون للحكم ...
- Hier 09:53 المرأة التونسيّة بين العُقوق و الحُقوق
- Hier 08:11 سيدي بوزيد : 3 قتلى و 5 جرحى في انقلاب شاحنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:49
|19:14
|16:10
|12:31
|05:35
|03:59
|
30°
|30°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-22
|31°-22
|33°-22
|35°-23
|37°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 827) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 767) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 899) كلات بعضها ..
( 66 669) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 248) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 565) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 990) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 317) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 729) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 024) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 840) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 988) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 999) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 291) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 492) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 024) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 653) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 515) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 42 225) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 213) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:abououssama1 ( )
Sur: انطلاق موسم الاضرابات : بعد اضراب البريد اضراب عام في قطاع الصحة يومي 4 و5 سبتمبر