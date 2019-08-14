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صلاح مصباح يدعو النساء ذوات البشرة السوداء الى عدم التصويت للشاهد

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - نشر الفنان التونسي صلاح مصباح تدوينة دعا فيها النساء ذوات البشرة السوداء إلى عدم التصويت ليوسف الشاهد.

وقال مصباح ان موقفه ياتي بعد حرمان اي مطرب اسود البشرة بدءاً به من المشاركة في تصوير النشيد الوطني.


وشارك كل من امينة فاخت وصابر الرباعي ولطفي بوشناق في النشيد الوطني بمناسبة عيد الجمهورية.

وهذه تدوينة صلاح مصباح:
إلى المرأة الزّنجية التونسية:
لا تعطي صوتك ليوسف الشّاهد، لأنّك في أعماق فكره و ثقافته، لست من مكوّنات هذا الوطن الغالي. و الدّليل على صحّة قولي، النشيد الرّسمي في نسخته الخبيثة.
اللّي سمعت، تعلم اللّي ما سمعتش.
القضيّة، قضيّة وطن يا حراير تونس بالفم و الملئ.



  
  
     
  
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