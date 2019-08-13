حمة الهمامي : حظوظي في أن اصبح رئيسا لتونس جيدة ووفاة السبسي منعت النهضة من استخدام الانتخابات التشريعية كورقة مساومة

Mardi 13 Août 2019
باب نات - اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن المعركة الانتخابية الرئاسية لن تكون سهلة ، وان وفاة الباجي قايد السبسي وحتمية إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها صححت قواعد اللعبة ، حيث جردت أطرافا سياسية عديدة في مقدمتها النهضة من استخدام الانتخابات التشريعية كورقة ضغطـ، ومساومة المترشح للرئاسة على تقديم الدعم له بما قد تملكه من ثقل برلماني ".
وقال في حديث لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء 13 أوت أن حظوظه بالمعركة قد تكون جيدة بالرغم من كل ما يطرح حول تراجع وتفتت تيار اليسار وانقسام الجبهة الشعبية ذاتها .
ولا يتفق الهمامي مع السياق العام بأن ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بدعم من حزب نداء تونس ، قد شكل مفاجأة . وأوضح " مع تشرذم نداء تونس لأكثر من حزب ، ومع إعلان الراحل السبسي بأنه لن يترشح ، كان الجميع يدرك أن البديل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ابنه حافظ السبسي ، أو تلميذه الذي انقلب عليه أي الشاهد ...وبالتالي كان المتوقع أن يقع الاختيار على الزبيدي ، خاصة وأنه شخصية قريبة من الرئيس".
وقال في حديث لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء 13 أوت أن حظوظه بالمعركة قد تكون جيدة بالرغم من كل ما يطرح حول تراجع وتفتت تيار اليسار وانقسام الجبهة الشعبية ذاتها .
ولا يتفق الهمامي مع السياق العام بأن ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بدعم من حزب نداء تونس ، قد شكل مفاجأة . وأوضح " مع تشرذم نداء تونس لأكثر من حزب ، ومع إعلان الراحل السبسي بأنه لن يترشح ، كان الجميع يدرك أن البديل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ابنه حافظ السبسي ، أو تلميذه الذي انقلب عليه أي الشاهد ...وبالتالي كان المتوقع أن يقع الاختيار على الزبيدي ، خاصة وأنه شخصية قريبة من الرئيس".
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Par:lazaro (Tunisia )
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